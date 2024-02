Foi difícil mas Braga bateu Farense

O Sporting de Braga venceu o Farense por 2-1, na 22.ª jornada da I Liga de futebol, triunfo difícil, mas justo dos minhotos e um ‘balão de oxigénio’ para a equipa, depois de dois péssimos resultados.

Banza fez o primeiro para a equipa da casa (62 minutos), Belloumi empatou (74) para os de Faro, mas Cher Ndour fez o segundo (85) e permitiu ao Sporting de Braga uma importante vitória, que desanuvia o cenário de crise que se abatia sobre a equipa minhota.

Os bracarenses vinham de ser goleados por 5-0 na jornada anterior, com o Sporting, em Alvalade, e voltaram a perder por números pesados, agora em casa, diante do Qarabag, do Azerbaijão, por 4-2, na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Artur Jorge, que se tinha mostrado muito crítico em relação a alguns jogadores na antevisão da partida, fez quatro alterações no ‘onze’ e um dos que saiu da equipa foi precisamente um dos principais visados, Álvaro Djaló.

O técnico promoveu a entrada do jovem Roger, que se estreou como titular na I Liga esta época. Joe Mendes, José Fonte e Pizzi também entraram, para os lugares de Victor Gómez, Paulo Oliveira e Vítor Carvalho.

No Farense, que somou o quarto jogo seguido sem ganhar, José Mota apostou na mesma equipa que começou o jogo da última ronda (1-1 caseiro com o Famalicão).

De início, o Sporting de Braga exerceu forte pressão sobre os algarvios, que não conseguiam ter bola, mas no último terço as ideias eram quase sempre previsíveis, pelo que as oportunidades rareavam.

Aos 20 minutos, surgiu a primeira grande ocasião, com Banza a cabecear por cima, após cruzamento de José Fonte, e, aos 27, um centro/remate de Roger quase traía Ricardo Velho, mas o guarda-redes dos algarvios mostrou atenção.

Aos 41 minutos, o Sporting de Braga desperdiçou a melhor ocasião, uma grande penalidade – Ricardo Velho defendeu o remate de João Moutinho -, após falta infantil de Pastor sobre Banza.

O Farense não existiu ofensivamente na primeira parte e só num livre direto de Matheus Oliveira em cima do intervalo (45+1 minutos) criou algum perigo.

A toada manteve-se na segunda parte, sempre com mais Sporting de Braga e o Farense muito remetido ao seu meio-campo, até que, aos 62 minutos, Roger fugiu pela direita e serviu na perfeição Banza, que, de cabeça, fez o primeiro golo da partida.

Os treinadores mexeram nas equipas e José Mota acertou primeiro já que dois dos jogadores que lançou estiveram diretamente ligados ao empate: centro de Rafael Barbosa e Belloumi, mais rápido que Borja, atirou a contar, de cabeça (74 minutos).

A equipa da casa carregou e, instantes depois de Niakaté ‘disparar’ ao poste, Cher Ndour – aposta de Artur Jorge pouco antes – fez o segundo dos ‘arsenalistas’ e garantiu os três pontos, a cinco minutos dos 90.