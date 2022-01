Foi apanhado o Lupin espanhol

Jordi Arias Fernández, alcunhado de “Lupin”, em homenagem ao ladrão Arsène Lupin dos livros de Maurice Leblanc, tem 25 anos, e “ganhava” 300 mil euros por mês com burlas informáticas.

“Lupin” foi denunciado por um jovem que frequentava a discoteca Shoko e o reconheceu de um programa de televisão emitido recentemente. Fernández tinha oito mandados de detenção pendentes, pelo que foi imediatamente detido.

Esta não é, contudo, a primeira vez que as autoridades o detêm, tendo-o feito também em 2019 após uma investigação de dois anos. Segundo a Cadena SER, não tinha Documento Nacional de Identidade (o equivalente ao Cartão do Cidadão) válido, recorrendo a identidades falsas, e vivia constantemente a mudar de hotéis.

O ‘modus operandi’ de “Lupin” era bastante eficaz: a sua equipa criava sites falsos, mas totalmente iguais aos de várias lojas online legais, principalmente centradas na venda de bens eletrónicos. Uma característica comum destas páginas era a sua curta duração no tempo, podendo estar ativas somente durante um fim de semana.

Os burlões contactavam as vítimas para que estas instalassem uma aplicação que permitisse seguir o envio da encomenda. No entanto, a App servia apenas para redirecionar todas as mensagens do telemóvel do cliente para os burlões, que ganhavam assim acesso aos códigos enviados pelos bancos para se procederem aos pagamentos online

O esquema renderia a Fernández cerca de 300 mil euros mensais, e terá feito perto de 2.400 vítimas no total.