Foi ao sul de França? Governo pede cuidado

Olivier Véran, ministro francês da Saúde, apelou aos cidadãos que estão de férias no sul de França, mais afetado pela quarta vaga de covid-19, para que tenham cuidado no regresso a casa, evitando disseminar o vírus.

“É preciso ser muito vigilante. Peço aos franceses que tenham cuidados nos próximos dias e semanas, que respeitem os gestos de prevenção, que usem sempre a máscara onde for necessário e que lavem as mãos”, aconselhou o ministro numa entrevista televisiva ao canal BFMTV.

O ministro disse ainda que a França não deve reconfinar, apesar do aumento do número de casos, e que as pessoas com mais de 65 anos devem começar a receber a terceira dose da vacina a partir de setembro.