Foi à esquadra fazer uma queixa mas estava com os copos

Um português a residir em Zug, na Suíça, perdeu a carta de condução depois de se dirigir à esquadra de polícia daqeula cidade para apresentar queixa “por ter visto algo suspeito”.

O caso insólito aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 11 de maio, por volta das 3h30, um homem de nacionalidade portuguesa foi à esquadra, mas aparentava estar alcoolizado, segundo afirma a página Facebook Portugal-Info.

Durante a apresentação da queixa, os polícias acharam que o português de 50 anos poderia ter consumido álcool. O teste efetuado no local revelou um resultado com um valor de 0,87 mg/l. A carta de condução do português, que tinha ido de carro até á esquadra, foi-lhe retirada.