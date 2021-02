Fogo Fogo estreiam novo álbum esta sexta-feira

Os Fogo Fogo nasceram do desafio feito pela Casa Independente ao músico João Gomes para reavivar os bailes dançantes de domingo, evocando uma Lisboa vibrante e avassaladora, onde cabe toda a África, com destaque natural para a de expressão lusófona – do passado, presente e futuro.

A Radar dos Sons é a partir de agora responsável pelo agenciamento dos espetáculos da banda, contando que em 2021 o seu “Funaná” chegue aos “quatro cantos” do mundo, aquecendo muito coração.

O grupo de Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Edu Mundo (bateria) e Danilo Lopes e David Pessoa (vozes/guitarra) representa a força experiente e energética destes músicos; donos de um talento e musicalidade únicos, consolidados pela experiência de anos, em variados projetos musicais e com atuações um pouco por todo o mundo.

Do palco da Casa Independente saltaram para palcos de maior dimensão, sendo festa e alegria garantidas no cartaz de qualquer festival e evento. Essa energia ao vivo foi, entretanto, transportada para a música gravada.

Em 2021, os Fogo Fogo estão de regresso às edições, desta vez, com um álbum de longa duração que contém dez temas, na sua maioria originais, com produção do músico brasileiro Kassin. A sua edição está prevista para o mês de maio.

No próximo dia 26 de fevereiro, sexta-feira, os Fogo Fogo apresentam-se ao vivo, no programa Eléctrico II, fruto de uma parceria entre a RTP e a Antena 3.

O alinhamento escolhido pela banda para este programa destaca cinco músicas do novo disco: “Dia Não”, “Ronca Baxon”, “Labrada (Didi Di Rez)” de Katchás e Chando Graciosa, “Ca Ta Da” e “Kabu Frontam”, este último da autoria de Meno Pecha e com a participação especial de Sara Tavares.