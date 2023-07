Fogo de artifício português iluminou os céus de Québec

Os céus de Québec, no Canadá, iluminaram-se durante a noite de quinta-feira com cores bem portuguesas. A empresa Macedos Pirotecnia, de Felgueiras, fez-se representar num dos maiores festivais de pirotecnia do mundo e não desiludiu.

Numa nota publicada esta sexta-feira nas redes sociais, a organização descreveu a atuação lusa como “Fabulosa; De tirar o fôlego”.

Com o tema “Syntonise-toi”, a empresa do norte de Portugal dominou as alturas do 37 L’International Feux Loto-Quebecé e juntou-se a Ucrânia, Bélgica, Finlândia e EUA que, além do anfitrião Canadá, foram convidados a participar.