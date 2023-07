Flórida acolhe exposição do português Carlos Bunga

O artista português Carlos Bunga inaugura esta semana uma exposição no Museu de Arte de Sarasota, no estado norte-americano da Florida.

A mostra “Reassembling Spilt Light: An Immersive Installation”, com curadoria de Rangsook Yoon, é inaugurada na sexta-feira, e estará aberta ao público entre domingo e 29 de outubro, segundo a galeria, num comunicado hoje divulgado.

Para esta exposição, Carlos Bunga criou “uma estrutura de cartão”, na Galeria Kosky, com cerca de nove metros de pé direito, situada no terceiro andar do museu.

“Começando e terminando como um diálogo com a arquitetura do espaço, esta instalação irá transformar a configuração da galeria durante o tempo que durar a exposição. Usando a luz como um ponto de partida conceptual, e construindo sob influência de Jame Turrell, Carlos Bunga esculpe a luz, algo que não pode ser tocado mas sentido visceralmente, como expõe o artista”, lê-se no ‘site’ oficial do museu.

A acompanhar a exposição, o artista apresenta “uma seleção de fotografias, vídeos e pinturas, que mostram ainda mais a noção de luz como um elemento físico e fenomenológico, bem como uma metáfora para a reflexão e esperança na sua prática mais ampla”.

Carlos Bunga, nascido no Porto, em 1976, e a viver atualmente em Barcelona, desenvolve uma obra de intervenções em lugares escolhidos previamente, que modifica através de materiais do quotidiano como papelão, tinta e fita adesiva.

O seu trabalho é reconhecido pelas instalações de grandes dimensões, elaboradas como estruturas arquitetónicas que muitas vezes destrói em performances, ou até mesmo antes da abertura da própria exposição.

A partir da pesquisa pictórica, Bunga desenvolveu uma linguagem pessoal que desconstrói a disciplina da pintura, e o seu trabalho tem sido exposto em museus e centros de arte internacionais como o Museu de Serralves, no Porto (2012), o Museu Universitário de Arte Contemporânea, na Cidade do México (2013), o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa (2019), a Whitechapel Gallery, em Londres (2020), ou o Museu Nacional Rainha Sofia (2022), entre outros.

Carlos Bunga formou-se na Escola Superior de Artes e Design (ESAD), nas Caldas da Rainha, estudou também em Nova Iorque, e venceu o prémio EDP Novos Artistas em 2003.

Atualmente tem patente a sua primeira exposição antológica em Espanha, intitulada “Performar a natureza” na Fundação Per Amor a l’Art – Centro de Arte Bombas Gens, em Valência, até 15 de outubro.