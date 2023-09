Florbela Espanca inspira peça de lusodescendente Odette Branco

“Jardins Nocturnes”, uma peça de teatro da escritora e artista plástica lusodescendente Odette Branco, inspirada na carreira e obra da poetisa e intelectual Florbela Espanca, estreou na passada quinta-feira no Théâtre Clavel, em Paris.

Com uma carreira pautada por uma grande aspiração de criar pontes entre autores de língua francesa e portuguesa, “Jardins Nocturnes” é o mais recente projeto artístico de Odette Branco, escritora e artista plástica lusodescendente, nascida no seio de uma família portuguesa originária do Minho, no bairro de Montparnasse, em Paris.

Depois de ter estreado sua primeira peça em 2016, também inspirada na poetisa, “Florbela, a Irmã do Sonho” juntamente com a sua irmã, a escritora e poetisa Cristina Branco, a autora e fundadora da companhia de teatro “L’Art des Mots”, quer continuar a sua missão de dar a conhecer Florbela Espanca em Paris, junto da comunidade portuguesa, com uma nova peça de teatro inspirada na vida e obra de uma das figuras emblemáticas do panorama da literatura portuguesa do início do século XX.

Segundo a descrição do site oficial do Théâtre Clavel, “a peça é inspirada na tumultuada trajetória da poetisa portuguesa Florbela Espanca, a intelectual rebelde à frente do seu tempo. Num texto forte e poético, descobrimos Florbela nas últimas horas da sua vida, onde encontra o irmão morto num acidente de avião, o seu amado amante e a imagem da jovem que foi.”

Mais do que a representação, a peça promete ser um espetáculo completo que combina teatro com música e dança, dirigida por Guy Calice, a quem Odette e Cristina Branco se uniram em 2019 para fundar a companhia de teatro e performances artísticas multidisciplinares “Stella Felice”. A coreografia é de Carole Hourseau, e a peça conta com as performances de Christophe Daci, Sophie Cellier, Marco Guzzon e Carole Hourseau.

A deputada Nathalie de Oliveira esteve presente na estreia desta “magnífica peça de teatro”, na passada quinta-feira, na companhia de Odette e Cristina Branco, tendo partilhado a sua experiência nas suas redes sociais, onde apelou à visita de todos.

“Jardins Nocturnes”, pode ser vista todas as quintas-feiras, às 19h30, no Théâtre Clavel, entre os dias 7 de setembro a 26 de outubro. Os bilhetes podem ser reservados no website oficial do teatro.