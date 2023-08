Flor da Lua – Magia – Beleza e Encanto

A flor da lua é considerada a flor mágica da princesa maia Sac-Nicté – a branca flor.

Diz a lenda que esta magnífica flor de um branco imaculado pode ser usada como um amuleto da felicidade. Como ela floresce por apenas uma noite ela encerra em si todo o mistério e todo o poder da Deusa Lunar. Ao anoitecer os tenros botões de flor da lua iniciam o seu desabrochar e à meia-noite estão totalmente abertos, magnificamente exuberantes em todo o seu esplendor. Então, enchem o ar de um perfume embriagador. E com os primeiros albores da aurora a flor da lua se fecha e aquela não abre mais, porém permanece fechada e pendurada durante vários dias. E ainda assim fechada é linda.

A flor da Lua – Selenicereus Witti – é uma raríssima e perfumada flor de uma alvura quase inconcebível, que desabrocha e fenece numa única noite, permanecendo aberta apenas por algumas horas. E nessas poucas horas em que permanece aberta, linda e perfumada, ela tem o poder de atender os desejos daquele que a encontra e sente o seu perfume. Por isso, possuir em casa um pé de flor da lua é uma dádiva dos deuses. Quem tem o privilégio de vê-la desabrochar e sentir o seu perfume tem direito a um pedido que, diz a lenda, com certeza será atendido.

No Brasil, a Selenicereus wittii foi descoberta em 1899 nas florestas Igapó do Rio Negro em Manaus pelo empresário botânico amador e colecionador alemão Nikolaus Heinrich Witt. Ele enviou uma planta para Karl Moritz Schumann em Berlim-Dahlem, que inicialmente não conseguiu identificar taxonomicamente. Somente quando Schumann, no Outono de 1900 recebeu mais cópias de Witt e descobriu frutos sobre eles, ele poderia atribuir o género Cereus e publicar a primeira descrição wittii como Cereus. Com a escolha do nome da espécie Schumann homenageou o descobridor da espécie.

Embora tenha sido encontrada pela primeira vez no Brasil, na floresta Amazônica, diz a lenda que a Flor da Lua é o espírito da Deusa Lunar que toma a forma física de flor para abençoar a pessoa e o lugar onde resolve brotar.

A ilustradora inglesa Margaret Mee (1909-1988) era uma pessoa especial e encontrou a flor da lua pela primeira vez em 1964 na região amazônica brasileira e em outras três ocasiões subsequentes, entretanto, em todas elas, a flor já estava, no entanto, murcha.

A busca pela flor mítica tornou-se uma obsessão para ela. Aos 79 anos, ela se aventurou outra vez pelo Rio Negro, no Brasil e finalmente encontrou a tão buscada flor da lua, precisamente no mês de maio, quando ela estava celebrando o seu aniversário em plena floresta. Foi um presente da deusa lunar que a natureza lhe ofertou. Ela pode finalmente contemplar o desabrochar da flor da lua em plena floresta no seu 79º aniversário.

Mas não se esqueçam que a Flor da Lua foi um presente da Deusa que se encarregou de a distribuir pelos quatro cantos da Terra para ser um amuleto de boa sorte a quem tiver o privilégio de a encontrar e ver florescer. Por isso, sempre que tiver o privilégio de ver uma flor da lua desabrochar você tem direito a um pedido que reza a lenda será atendido pela Grande Deusa.

Arádia Raymon