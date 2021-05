Flávio Paixão apoia treinador polaco com cancro

Marek Szutowicz, antigo jogador e treinador do Lechia Gdansk, está atualmente a lutar contra o cancro e uma onde de solidariedade foi lançada em toda a Polónia à qual se juntou Flávio Paixão, o jogador português que alinha na equipa de Gdansk.

“Por acreditar que entre os meus fãs há pessoas que gostariam de ajudar, doo uma t-shirt, um livro e chuteiras autografado para o leilão. Eu sei que podemos fazer mais juntos!”, disse o atleta português numa mensagem que partilhou nas redes sociais em língua polaca.

“Na minha página do Facebook, inicio leilões a partir de 500 zlotys”, anunciou Paixão.

A onda de solidariedade com Marek Szutowicz, conhecido como Szuto, e utilizando o hashtag #GramyDlaSzuta, está a mobilizar o mundo do futebol e do desporto em toda a Polónia.