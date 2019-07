Flashmob de rancho folclórico em Paris bate recordes no Facebook

O Cancioneiro do Alto Minho, um grupo de folclore sediado do Luxemburgo, fez em Paris no último fim-de-semana uma espécie de “flashmob à portuguesa”, explicou ao BOM DIA, Umberto da Silva, presidente do grupo.

“Dançamos uma vira, a moda «Rebola a Bola» na Place du Trocadéro mesmo em frente da torre Eiffel”, explicou Umberto da Silva, feliz com o facto de o vídeo estar “a percorrer o mundo inteiro porque fomos o primeiro grupo folclórico a fazê-lo”.

Esta quarta-feira o vídeo do grupo O Cancioneiro do Alto Minho já tinha ultrapassado 200 mil visualizações.

O “flashmob” não foi fácil de fazer porque, recorda Umberto da Silva, “no sábado dia 29, dia deste direto, estavam 45 graus em Paris. Mas nada nos parou”.