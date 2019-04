Fizemos mil quilómetros ao volante do Cherokee. Quer saber o que pensamos?

O estilo exterior do Jeep Cherokee é premium e transmite robustez, sem se esquecer pormenores que fazem deste SUV um verdadeiro Jeep, um automóvel aventureiro e capaz de sair de estrada sem grandes preocupações, com o intuito de proporcionar boas experiências a condutores e famílias.

A frente é esguia e redonda, o parachoques dianteiro é saliente, as óticas são finas e flanqueiam a grelha dianteira típica da Jeep enquanto que o capô é longo e direito. A linha de cintura é subida e direita, e as portas têm uma aparência robusta vincada pelas linhas laterais, que assumem a continuidade do recorte das ilhargas e guarda-lamas mais salientes e musculados.

A traseira alta e saliente alberga um óculo traseiro amplo com farolins transparentes e rasgados que conta com um assinatura luminosa própria. O estilo aventureiro é acentuado pelas proteções generosas plásticas e metálicas da carroçaria.

No equipamento exterior há óticas full-LED, faróis de nevoeiro, vidros traseiros escurecidos, antena shark, proteções plásticas da carroçaria, farolins LED, chave mãos-livres, portão traseiro automático, jantes de 18 polegadas, entre outros.

A acessibilidade aos lugares dianteiros e traseiros é boa, onde também é possível viajar à vontade e com conforto independentemente da altura. O espaço de arrumação é também uma mais valia, uma vez que contamos com arrumação debaixo do apoio de braço na dianteira, um porta-luvas espaçoso e ainda um pequeno compartimento no tabliê por cima da consola central que serve para guardar alguns objetos. A bagageira tem 467 litros.

O ar condicionado é automático de dupla-zona, os assentos são aquecidos, o assento do condutor e do passageiro têm regulação elétrica. O Cherokee vem ainda equipado com botão start de ignição, entradas USB e Aux, volante multi-funções, controlo por voz, patilhas da caixa de velocidades no volante, sistema de som Beats, câmara de ajuda ao estacionamento traseiro, sistema de auxílio ao estacionamento dianteiro e traseiro, iluminação ambiente, sensores de chuva e luminosidade, travão de parque elétrico, sistema de navegação e multimédia UConnect em ecrã de 8,4 polegadas e painel de instrumentos com computador de bordo num ecrã de 7 polegadas.

No que toca ao sistema de navegação e multimédia, este tem boa imagem, é completo, acessível e funcional. O sistema UConnect funciona de forma rápida e intuitiva, oferecendo uma navegação eficiente com trânsito em tempo real, multimédia, telefone e aplicações que podem ser descarregadas na loja online da Jeep como uma aplicação que mede aceleração dos 0 aos 100km/h e indica a curva de potência, ou ainda aplicações relacionadas com a inclinação do Jeep Cherokee em todo-o-terreno ou aplicações relacionadas com a economia de combustível.

As viagens no Jeep Cherokee são agradáveis, não só por haver espaço e equipamento no interior, como também por os assentos serem ergonómicos e oferecerem apoio para as pernas e apoio lombar em todos os lugares. No caso da versão ensaiada esta tinha um tejadilho panorâmico de dimensões generosas desde o fim do para-brisas quase ao início do óculo traseiro.

No lugar do condutor a posição de condução é agradável, assim como a pega do volante e os comandos que são facilmente acessíveis ao condutor. O único “reparo” são as patilhas da caixa de velocidades que têm o “defeito” de serem pouco mais largas que um dedo… Estando embutidas na parte de trás do volante, logo acima dos botões de troca de música ou do volume do rádio, tornando-se comum querer trocar de caixa e em vez disso aumentar o volume da música, para quem está habituado a patilhas mais longas.

O motor 2.2 litros turbodiesel tem 4 cilindros, 195cv de potência às 3500rpm e 450Nm de binário às 2500rpm, que são enviados para as rodas dianteiras através de caixa automática de 9 velocidades. Este motor oferece andamentos vivos ao Jeep Cherokee que não se nega a subidas com pouca aderência, nem a ultrapassagens quando é necessário. No que toca a prestações a aceleração faz-se dos 0 aos 100km/h em 9,1 segundos e a velocidade máxima é de 205km/h.

Na segurança, o Jeep Cherokee apresenta uma série de equipamentos como retrovisor interior com escurecimento automático, encostos de cabeça ativos, luzes de máximos automáticas, aviso de ângulo morto, alerta de transposição involuntária de faixa com correção de volante, travagem ativa de emergência, entre outros.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM