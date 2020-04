Continuam a surgir notícias sobre a eventual deslocação ao nosso país durante o período da Páscoa de portugueses residentes em diversos países europeus.

Era bom que antes de publicarem este tipo de notícias houvesse o cuidado de verificar a situação da cada país.

Se eu ontem, para ir ver a minha mãe, que reside apenas a dois quilómetros do meu domicílio fui controlado duas vezes pela Polícia Francesa, duvido que seja assim tão fácil atravessar diversas fronteiras com veículos automóveis no qual viajam vários passageiros.



Estes portugueses residem em países onde estão bem integrados, onde têm as suas famílias, os seus empregos, as suas empresas e neste momento não há condições sequer para sair de casa. Em França até para ir comprar pão é necessário preencher uma declaração disponibilizada pelo Ministério do Interior.



Feliz Páscoa.



Fique bem.



Fique em casa.