Fique a saber tudo sobre os 150 anos de relações bilaterais Portugal-Suíça

A Embaixada de Portugal em Berna promove juntamente com entidades portuguesas e suíças, um webinar subordinado ao tema “Relações bilaterais Portugal/Suíça – história e atualidade numa perspetiva social e económica” que terá lugar no dia 21 de novembro de 2023, entre as 15 e as 18 horas, nos Arquivos Federais (Archivstrasse 24, em Berna).

Esta conferência tem como objetivo evocar a passagem de 150 anos sobre a presença diplomática portuguesa na Suíça com a celebração do primeiro acordo comercial entre os dois países, divulgar um conjunto de documentos históricos alusivos à relação bilateral que passam a estar disponíveis online, devido ao trabalho conjunto do grupo de investigação Documentos Diplomáticos Suíços (Dodis) e do Instituto Diplomático do MNE e, refletir sobre o papel da comunidade portuguesa nas mais diversas áreas da sociedade.

O programa, enquadramento desta iniciativa e informações adicionais, estão disponíveis ao inscrever-se para participação presencial ou on-line para o que deve aceder aqui; https://lnkd.in/diF2NEgM.