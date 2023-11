“Fios de Cobre” ao vivo e no digital

“Remenda-me as feridas à mão” é o mais recente EP da banda lisboeta RARA. O single de apresentação, “Fios de Cobre” vai ser lançado nas plataformas digitais no próximo dia 10 de novembro.

Além do lançamento do single no digital, a banda vai dar um concerto no dia 10 de novembro, no palco da Bota, em Lisboa, às 21h00, onde fará o lançamento ao vivo para o público presente.

O novo single é “uma mistura ritmos ousados e melodias que viajam entre uma melancolia desconcertante e uma energia irreverente, que conta a história desse acontecimento infinito”, explica a banda em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, ” a letra nasceu no banco traseiro de um carro, numa noite chuvosa, entre sombras e luzes que se intercalaram através do vidro”. E “descreve a paisagem feita de cabos de alta tensão que sobrevoamvam as linhas férreas do centro da capital, numa corrida síncrona entre os dois elementos, o exterior e o interior”.

“Remenda-me as feridas à mão” poderá ouvir-se a partir do início do próximo ano.