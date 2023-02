Fiorentina atordoou um Braga sem inspiração

O Sporting de Braga foi goleado em casa pela Fiorentina, por 4-0, com ‘bis’ de Jovic e outro de Arthur Cabral, e está praticamente fora da Liga Conferência Europa de futebol.

A Fiorentina, apenas 13.ª classificada na Serie A, dominou quase por completo a partida, sendo que também beneficiou de ter jogado com mais um jogador a partir dos 55 minutos, por expulsão de Tormena. Jovic marcou aos 45+1 e 60 minutos e Arthur Cabral aos 79 e 90, colocando a equipa italiana em franca vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final, cuja segunda mão se realiza dentro de uma semana.

Ao Sporting de Braga resta uma muito ténue esperança, sendo que terá que se transfigurar por completo em Florença, após uma das piores exibições da época.

Na estreia do Sporting de Braga nesta prova, Artur Jorge mudou praticamente meia equipa – cinco alterações – em relação ao jogo anterior (vitória por 2-1 sobre o Marítimo, no domingo, na 20.ª jornada da I Liga), com destaque para o regresso do capitão Ricardo Horta, ausente na Madeira, em gestão física.

A Fiorentina entrou melhor e, logo aos três minutos, um pontapé de bicicleta de Jovic, antigo jogador do Benfica, obrigou Matheus a defesa difícil.

A equipa de Florença continuou a chegar com perigo à baliza bracarense, sobretudo através de um cruzamento de Mandragora (19) e de uma ‘oferta’ da Matheus, que Saponara desaproveitou (23).

O Sporting de Braga sentia muitas dificuldades em ter bola, mas teve uma boa reação por volta da meia hora de jogo e dispôs de um par de ocasiões para marcar.

Niakaté, de cabeça, após uma jogada estudada na sequência de um canto, obrigou Terraciano a defesa quase por instinto (28) e, logo a seguir, um grande corte de Igor impediu o golo que parecia certo a Abel Ruiz (29).

Durou pouco, contudo, esse bom período ‘arsenalista’ e a Fiorentina voltou ao controlo da partida e marcaria já perto do intervalo, com Jovic a antecipar-se a Niakaté e, de cabeça, bater Matheus (45+1).

A vantagem transalpina aconteceu após uma sucessão de erros da equipa minhota e nasceu de um lançamento lateral, com Biraghi a ter muito espaço para cruzar.

Artur Jorge lançou Bruma após o intervalo (saiu um muito apagado Iuri Medeiros), mas cedo na segunda parte o Sporting de Braga ficou a jogar com 10, porque Tormena foi expulso após entrada sobre Jovic – o árbitro deu primeiro cartão amarelo, que ditaria igualmente a sua expulsão, uma vez que já tinha amarelo, mas, após visionar as imagens, deu ordem de expulsão ao central brasileiro (55).

O técnico dos minhotos compôs logo a seguir o quarteto defensivo com Paulo Oliveira (saiu Racic), mas a Fiorentina chegou ao segundo pouco depois, com Luka Jovic a desviar, já de ângulo reduzido, uma assistência de Saponara (60).

O tom de derrota pesada chegou aos 79 minutos, através do recém-entrado Arthur Cabral, com um grande golo à meia volta, e o de goleada ao minuto 90, com o avançado brasileiro a aproveitar uma assistência de Kouamé, após erro crasso de Niakaté.