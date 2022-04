Finlândia pode estar a dias de aderir à NATO

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, anunciou esta quarta-feira que o seu país vai decidir “dentro de algumas semanas” se adere à NATO.

“Penso que isso vai acontecer muito em breve. Penso que irá acontecer dentro de algumas semanas, não de alguns meses”, disse Marin, citada pela agência francesa AFP, durante uma conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga sueca, Magdalena Andersson.

A questão da possível adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) ganhou força no país na sequência da guerra na Ucrânia, que a Rússia invadiu em 24 de fevereiro.

Numa questão de semanas, o apoio à adesão, que estava nos 20-30% há décadas, mais do que duplicou ultrapassando os 60%.

A última sondagem, publicada na segunda-feira, indica que 68% dos finlandeses apoiam a adesão, com apenas 12% contra.

A Finlândia e a Rússia partilham uma fronteira de 1.340 quilómetros de extensão.