Finlândia não votou na governante que gosta de festas

Patrícia Sampaio conquistou a Medalha de Bronze no último dia do Grand Slam Antalya 2023, que terminou este domingo. A cidade turca recebeu o último teste antes do Campeonato do Mundo de Doha, que contou com a presença dos Melhores Judocas do Mundo, num total de 600 Atletas (263 Femininos e 337 Masculinos) em representação de 83 Países.