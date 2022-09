Finalmente “Ao Vivo”

“Tão Longe” é o quarto e último single que João Farinha lança na antecipação do seu disco “Ao Vivo”, que tem lançamento marcado para o dia 26 de setembro.

O tema é uma composição de Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia) e foi escrito em resposta a um repto que João Farinha fez para cantarem em dueto num concerto ao vivo.

Com arranjos dos músicos que acompanham Farinha no seu projeto, a composição de “Tão Longe” conta com o trabalho de Tiago Nogueira, recebendo influências do Fado e da Pop para desbravar paisagens sonoras inéditas e repletas de desafios.

A digressão de “Ao Vivo” inicia-se em outubro, com concertos no dia 1 no Cineteatro Messias (Mealhada), no dia 15 no Auditório CCOP (Porto) e a 28 no Salão Brazil (Coimbra). Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras online.

Em comunicado, João Farinha explica que “’Ao Vivo’, que foi captado em concerto nos anos de 2020 e 2021, no auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, será uma espécie de súmula feliz do que ele tem feito por Coimbra e pelo seu Fado”.

“Em palavras renovadas e novas roupagens musicais, numa proposta que parte das origens e o transporta diretamente a outros públicos, a outros palcos e a outras geografias que, cada vez mais, se alargam da cidade para o mundo”, explica o músico.