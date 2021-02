Finalista do The Voice lança projeto pela música portuguesa

Depois da experiência mediática do The Voice em 2020, que o apresentou ao país, Tiago Silva dá um passo na sua carreira e lança um programa online e um espetáculo a que deu o nome “Juntos pela Música Portuguesa”.

Esta iniciativa pretende reunir os sucessos nacionais que marcaram gerações numa versatilidade musical e numa linguagem artística que reúne géneros tão heterogéneos como o fado, jazz, pop, vira e música ligeira portuguesa.

Tiago Silva nasceu em Dornelas do Zêzere no ano de 1984, tem 36 anos, reside em Coimbra, é professor de concertina e acordeão na Academia de Música de Coimbra e na Associação de Paralisia Cerebral da mesma cidade, onde exerce funções desde 2011.

Descobriu o gosto pela música quando, aos 12 anos, integrou o rancho folclórico da aldeia de Dornelas do Zêzere, em Pampilhosa da Serra.

Em 1999, o jovem gravou em nome próprio o primeiro de nove álbuns de matriz popular, que o levou a pisar palcos por todo o país. No entanto, foi no The Voice Portugal que o cantor deu um novo rumo à sua carreira. O segundo lugar no concurso televisivo levou o músico a arregaçar as mangas e a preparar o lançamento de uma campanha em torno da nossa cultura portuguesa chamado “Juntos pela Música Portuguesa”.

O pontapé de saída desta iniciativa está marcado para 25 de fevereiro e será dinamizado em formato digital, no Facebook de Tiago.

“Juntos pela Música Portuguesa”, o primeiro concerto que conta com vários convidados, ocorrerá já no segundo trimestre de 2021 (em data a anunciar) e incluirá parte do repertório que Tiago Silva apresenta no dia 25.