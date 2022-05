Finalista de “Pulitzer” escreveu biografia de Fernando Pessoa

O escritor e investigador Richard Zenith foi finalista do prémio Pulitzer, na categoria de Biografia, com “Pessoa. Uma Biografia”, foi esta segunda-feira anunciado.

O prémio, naquela categoria, foi conquistado pelo artista afro-americano Winfred Rembert (1945-2021), com o livro “Chasing Me to My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South”, tendo Janice B. Nimura sido a outra finalista com a obra “The Doctors Blackwell: How Two Pioneering Sisters Brought Medicine to Women and Women to Medicine”.

Os prémios Pulitzer dão destaque a trabalhos de excelência nas áreas do jornalismo, literatura e composição musical, e são atribuídos pela Universidade de Columbia, nos EUA.

Publicada, em inglês, em julho do ano passado, a biografia de Fernando Pessoa por Richard Zenith, que há décadas se debruça sobre a obra do poeta português, foi amplamente elogiada pela crítica internacional e incluída em várias listas de melhores livros do ano da imprensa de língua inglesa.

A versão portuguesa vai ser colocada à venda este mês, numa edição da Quetzal.

