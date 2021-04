‘Final four’ da Liga Europeia só com equipas portuguesas

O Benfica juntou-se este domingo a Oliveirense, FC Porto e Sporting na ‘final four’ da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o Barcelona por 6-2, na última jornada do grupo C da primeira fase.

Com o apuramento da equipa ‘encarnada’, Portugal completa o pleno na fase decisiva da prova, com quatro equipas, tendo as quatro equipas espanhola presentes esta fase sido eliminadas: Barcelona, Noia, Réus e Liceo da Corunha.

No último encontro do dia, o Benfica entrou em campo a precisar apenas do empate para assegurar a vitória no grupo, mas revelou-se claramente superior à equipa catlã, a quem só o triunfo interessava, vencendo por claros 6-2.

Antes, Oliveirense e Sporting tinham-se apurado no grupo B, ao empatarem 6-6. Igualadas na frente com três pontos, as duas equipas lutaram para assegurar o triunfo no grupo, mas o empate acabou por assegurar à Oliveirense o triunfo na ‘poule’, devido à melhor diferença de golos, enquanto os ‘leões’, detentores do troféu, também seguiram em frente, ao serem os melhores segundos classificados dos três grupos.

No arranque do dia, o FC Porto assegurou o triunfo no grupo A, ao empatar 3-3 com o Óquei de Barcelos, vencendo o grupo com quatro pontos, mais dois do que a equipa de Barcelos, segunda.

A ‘final four’ da principal competição continental de clubes vai ser disputada em 14 e 15 de maio.

#portugalpositivo