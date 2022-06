Final da Champions de andebol conta com um português

No passado sábado, o Barcelona venceu os alemães do Kiel e apuraram-se para a final da liga milionária. No Barça, joga Luís Frade, pivô na equipa.

A partida entre espanhóis e alemães terminou 34-30. Agora, o Barcelona terá pela frente a equipa do Vive Kielce, vindos da Polónia.

Luís Frade tem apenas 23 anos e está já na terceira temporada na Catalunha. Natural de Rio Tinto, em Gondomar, o internacional português já atuou também pelo Sporting.

