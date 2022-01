Final da CAN vai ter pelo menos um treinador português

O Egito teve de sofrer para bater (2-1) Marrocos e garantir a continuidade na presente edição da Taça das Nações Africanas (CAN).

A seleção liderada por Carlos Queiroz entrou a perder por causa de um golo de Soufiane Boufal, que adiantou a congénere marroquina logo aos sete minutos, na conversão de um penálti.

O golo de Salah aos 53′ empatou o jogo e só no prolongamento o marcador voltou a sofrer alterações. O avançado do Liverpool assistiu Trezeguet (100′), que assim garantiu o triunfo para o Egito e consequente apuramento para as ‘meias’ da prova, onde o técnico português irá medir forças com o compatriota António Conceição, selecionador dos Camarões, na terça-feira.

Está assim garantida a representação portuguesa na final da Taça das Nações Africanas.

