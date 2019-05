FIN Portugal: evento empresarial internacional na cidade do Porto

Tem lugar no Porto nos próximos dias 6 e 7 de junho a FIN Portugal, um evento empresarial internacional voltado para empresários que pretendam expandir a sua rede de negócios, instituições com interesse em networking à escala global, compradores e distribuidores, investidores e empreendedores de forma geral.

A FIN é organizada pela Associação de Jovens Empresários Portugal-China (AJEPC) e tem como objetivo enaltecer a lusofonia como pivô entre o mundo lusófono, a China e o resto do mundo. O foco é no networking e nos negócios,

A multissetorialidade é uma das características chave da FIN que busca agregar espaço de exposição, área de seminários e espaço para reuniões B2B (pré-agendadas numa plataforma online), entre outros eventos que fomentam a interação e o networking entre os participantes, como é o caso do Cocktail Networking e do Jantar de Gala que marca o encerramento do evento com a atribuição da distinção da Personalidade Luso-Chinesa.

Em 2018 a FIN recebeu um público de 1.100 pessoas entre visitantes e participantes de 23 países. O público teve oportunidade de ouvir 68 oradores de 15 diferentes países.

Em 2019 o BOM DIA apoia a FIN e anima um dos debates. Venha connosco!

Para se inscrever clique aqui.