FIMU: portugueses marcam presença no festival de Belfort

As Rainhas do AutoEngano atuam em data a revelar, entre 2 e 5 de junho, no festival FIMU, na cidade francesa de Belfort.

O primeiro concerto em França do trio de Madalena Palmeirim, Zoe Dorey e Natalia Green está inserido na programação de Músicas do Mundo, naquele que é um dos festivais universitários mais célebres do país e que existe desde 1987.

Na seleção deste ano, e na música clássica consta ainda mais um artista português, o pianista André Teixeira.