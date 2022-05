Fim de tarde literário no consulado de Paris

Os salões Eça de Queirós do Consulado-Geral de Portugal em Paris recebem, já na próxima quinta-feira, a apresentação de três obras de autores radicados em França.

Nuno Gomes Garcia, com “La Domestication”, José Manuel Roussado, com “Brilhantina”, e Armindo de Oliveira, com “Confluences D’un Pays à L’Autre”, darão início a um fim de tarde literário naquelas instalações consulares pelas 18h30 (hora local).

O Consulado-Geral de Portugal na capital francesa localiza-se na Rue Georges Berger – 75017, Paris.

A entrada é gratuita.

#portugalpositivo