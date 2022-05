Fim-de-semana português em Andorra

O Grupo de Folclore Casa de Portugal levou a cabo ontem, sábado, um festival de folclore comemorativo do seu 26º aniversário, contando com a presença da ministra da Cultura de Andorra e do deputado Paulo Pisco.

A sala de espetáculos do Centro de Congressos de Andorra la Vella, capital do Principado, acolheu mais de uma centena de folcloristas representativos do folclore português e andorrano através das atuações do grupo anfitrião, do Esbart Dansaire d’Andorra la Vella e do Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho em Andorra.

A abertura do espetáculo esteve a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal que apresentou um vídeo com as atividades das bodas de prata realizadas em 2021 fazendo também uma alusão ao fim da pandemia e à guerra que assola o povo da Ucrânia.

O grupo luso apresentou danças do seu reportório tais como o “Vira das Palmas”, “Gota de Gondarém” ou “Chula de Viana”, entre outras. O Esbart Dansaire propôs danças do cancioneiro popular da quadra carnavalesca recebendo calorosos aplausos do público assistente. O folclore lusitano voltou ao palco pela mão do Rancho Folclorico do Alto Minho que apresentou a vivacidade das suas danças e o garrido dos trajes vermelhos envergados pelas jovens do grupo português sediado em Andorra.

O final do evento foi mais formal com a presença da Ministra de Cultura e Desporto, Sílvia Riva González, o deputado da Assembleia da República Portuguesa, Paulo Pisco, as Vereadoras do Comú de Andorra la Vella, Meritxell Pujol e Meritxell Lopez e o empresário José Costa, tendo sido obsequiados com uma peça de artesanato, um coração de Viana elaborado com fragmentos de cerâmica, produzido pela artista vianense Anabela Pereira.

Paulo Pisco manifestou apreço pelo trabalho do Grupo de Folclore Casa de Portugal. “Sinal de grande reconhecimento foi a presença da Ministra da Cultura de Andorra, que sempre tem manifestado o seu apoio sem falhas à comunidade portuguesa e às suas manifestações culturais”, declarou o parlamentar que destacou igualmente o trabalho de José Luís Carvalho, “um dos responsáveis da Casa de Portugal e um dos grandes dinamizadores da cultura portuguesa no principado”.



#portugalpositivo