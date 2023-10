Fim de semana enche-se de cor com exposição em Pétange

De quinta-feira a domingo, a Maison de la Culture “A Rousen”, no Luxemburgo, vai acolher uma exposição de arte dos artistas Nadine Konsbruck e Nelson Neves, com inauguração no dia 19 de outubro.

A inauguração da exposição está a ser organizada pela Associação de Pais do Ensino Primário do Município de Pétange (APEEPP) e terá lugar pelas 19h30 desta quinta-feira, 19 de outubro, na galeria “A Rousen” localizada na Maison de la Culture, no centro de Pétange.

Nadine Konsbruck é uma artista de Dudelange que, após ter estudado Sofrologia, tem vindo a expressar a sua arte através do desenho e da pintura, em obras cheias de movimento e cores vivas feitas com marcadores fluorescentes.

Nelson Neves é um artista plástico de origem cabo-verdiana residente no Luxemburgo, que em 2021 recebeu a medalha “Cavaleiro da Ordem de Mérito do Grão-Ducado do Luxemburgo” pelo serviço à cultura do país.

A sua arte situa-se entre o figurativo e o abstrato, caracterizando-se pelo brilho e contarste das cores usadas, que lembram as roupas das mulheres africanas. Nas suas obras é possível perceber as inspirações africanas, cabo verdianas em particular, misturadas com a influência que o Grão-Ducado do Luxemburgo – país onde Nelson Neves vive há muito tempo – tem na sua criação artística.

A exposição ficará aberta ao público de sexta-feira, dia 20 de outubro, a domingo, dia 22 de outubro, das 14h00 às 19h00. No local, será ainda possível admirar obras pintadas pelas crianças do ensino básico do Município de Pétange.