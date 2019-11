Fim da aventura espanhola para Pedro Emanuel

Pedro Emanuel deixou de ser treinador do Almería, atual segundo classificado da II Liga espanhola de futebol, anunciou o clube através da sua conta oficial de Twitter.

“Pedro Emanuel deixa de ser o nosso treinador, após alcançado um acordo mútuo com o clube. Muito obrigado Pedro, por todos os teus esforços e pela tua dedicação às nossas cores. Desejamos-te todos os êxitos possíveis na carreira”, refere o ‘twit’ do clube andaluz.

O treinador português foi contratado pelo Almería este verão, quando o clube foi adquirido pelo saudita Turki Al-Sheikh, que investiu muito no plantel, com aspirações de subida à Liga principal.

O Almería, que segue em segundo no campeonato, com 24 pontos em 14 jornadas, não especificou as razões da saída de Pedro Emanuel, nem divulgou o nome do substituto.

Pedro Emanuel, de 44 anos, treinou em Portugal Académica, Arouca e Estoril. No estrangeiro, já orientara o Apolon Limassol, de Chipre, e o Al Taawon, da Arábia Saudita.