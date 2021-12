Filmes sobre Neemias e Zé Pedro premiados nos EUA

O filme português “Dream Big”, sobre o percurso de Neemias Queta, o primeiro basquetebolista português masculino a chegar à NBA, foi premiado num festival de cinema nos Estados Unidos, que distinguiu também “Zé Pedro Rock’n’Roll”.

De acordo com informação disponível no site oficial do Mesa International Film Festival, que decorreu entre quinta-feira e domingo na cidade de Mesa, no estado do Arizona, “Dream Big”, uma curta-metragem do projeto Betclic NX com realização de André Braz, venceu o prémio de Melhor Documentário Internacional.

O filme conta passo a passo a carreira de Neemias Queta, focando muito as raízes do basquetebolista dos Sacramento Kings, não só familiares, como da localidade onde viveu: o Vale da Amoreira (município da Moita, distrito de Setúbal).

“Acompanhámos a história dele desde criança, acompanhámos também os momentos antes do dia do ‘draft’. Podem esperar um documentário sobre um sonho realizado. Um sonho realizado com muito esforço e dedicação e assente nos valores transmitidos pela família, que Neemias leva até aos dias de hoje e que permitem estar onde está”, referiu André Braz, em novembro, na sessão de antestreia do filme, em Lisboa.

A lista de premiados do Mesa International Film Festival inclui ainda o filme “Zé Pedro Rock‘n’Roll”, de Diogo Varela Silva. O filme sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu em 2017, foi distinguido com o prémio Indian’s Pick.

Segundo Diogo Varela Silva, “com esta distinção é a decima nona vez que o filme é premiado, num total de presenças em quase 40 festivais pelo mundo fora”.

“Zé Pedro Rock‘n’Roll” cruza vários depoimentos de amigos, dos irmãos, dos sobrinhos, de todos os elementos dos Xutos & Pontapés e de muitos dos músicos com quem o guitarrista se cruzou.

No filme são ainda recuperados excertos de entrevistas e depoimentos do músico, imagens de arquivo de concertos e ensaios dos Xutos & Pontapés, registos da vida do clube Johnny Guitar, palco e ponto de encontro em Lisboa para dezenas de músicos, e pedaços dos programas de rádio nos quais Zé Pedro participou.

Em entrevista à agência Lusa, aquando da estreia comercial do filme, em julho do ano passado, Diogo Varela Silva disse que o documentário mostra “o porquê de o Zé Pedro ter sido o Zé Pedro, como chegou onde chegou, quais os impulsos que o levaram até onde ele foi”.

Além de “Dream Big” e “Zé Pedro Rock’n’roll”, a programação do Mesa International Film Festival incluiu uma série de outros filmes portugueses, entre os quais “Equinox”, de Bruno Carnide, “Encontradouro”, de José Afonso Pimentel, “A green house”, de Francisco Pereira Coutinho, “Um quarto de mim”, de Ana Domingues, “Os vivos”, de Gonçalo Robalo, “Natureza Morta”, de Bruno Fraga Braz, “Flumen”, de Frederico Ferreira, e “Em junho”, de Henrique Brazão.

