Filmes de Ana Rocha e Júlio Alves exibidos na Coreia do Sul

Os filmes “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, e “A arte de morrer longe”, de Júlio Alves, fazem parte da programação do festival de cinema de Busan, que começa no dia 21, na Coreia do Sul.

Segundo informação disponível no site oficial do festival, “Listen” estará na secção “World Cinema”. O filme chegará à Coreia do Sul depois de ter sido premiado no festival de cinema de Veneza, onde conquistou vários prémios, entre os quais o Leão do Futuro, para primeiras obras.

“Listen” é a primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, inspirada em factos reais, sobre uma família portuguesa emigrada no Reino Unido e que tenta recuperar a guarda dos filhos, depois de suspeitas de maus tratos.

Com produção portuguesa de Rodrigo Areias e rodado em Londres com coprodução britânica, “Listen” estreia-se no dia 22, nos cinemas portugueses.

“A arte de morrer longe” é também uma primeira obra de longa duração de Júlio Alves, a partir de uma obra homónima do escritor Mário de Carvalho e fará em Busan a estreia internacional, depois de ter sido integrado na programação do festival IndieLisboa.

O filme é protagonizado por Ana Moreira e Pedro Lacerda, nos papéis de um casal em processo de separação, e tem produção da Ukbar Filmes.

No festival de Busan está ainda “In the dusk”, filme do realizador lituano Sharunas Bartas, com coprodução portuguesa da Terratreme Filmes, numa seleção com ‘selo’ do festival de Cannes.

A 25.ª edição do festival internacional de cinema de Busan decorrerá de 21 a 30 de outubro.

