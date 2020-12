Filme “Variações” na RTP a 1 de janeiro

“Variações” estreia esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, às 22h00 (hora de Lisboa), na RTP1.

Com realização e argumento de João Maia, que conta com Sérgio Praia no papel de António Variações, o filme homónimo faz um retrato de António Ribeiro, barbeiro e figura da “movida” lisboeta no final dos anos 70, perseguindo o seu sonho de se tornar cantor e compositor, apesar de não saber uma nota de música.

O filme foca o processo de transformação de António Ribeiro no artista excêntrico e popular: António Variações. Uma careira fulgurante interrompida pela sua morte em 1984.

Leia mais em Jornal de Notícias.