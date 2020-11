Filme turístico português ganha prémio na Grécia

“Chegou o Tempo”, filme promocional do Turismo Centro de Portugal (TCP), conquistou um prémio a nível internacional, no 11.º Festival Internacional de Filmes de Turismo de Amorgos, que decorreu naquela ilha da Grécia.

O filme da região Centro conquistou um Silver Award, equivalente a um segundo lugar, na categoria Tourism Destinations – Regions (Destinos Turísticos – Regiões).

“Chegou o Tempo” inseriu-se numa campanha lançada pelo TCP em maio, que teve como objetivo mostrar aos portugueses que o Centro de Portugal é o destino mais indicado para ultrapassar os dias difíceis do confinamento a que estiveram sujeitos: um destino mais seguro, mais autêntico, mais pessoal e mais sustentável.

Adriana Rodrigues, chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas do Turismo Centro de Portugal, enviou uma mensagem de vídeo, que foi transmitida em direto durante a cerimónia de entrega de prémios, na noite de ontem.

“Agradeço este prémio a todos os membros do júri, a toda a incrível equipa do Turismo Centro de Portugal, aos meus colegas e à direção, assim como a todos os empreendedores da área do turismo, associações e municípios. Este filme é um convite a todos para que visitem o Centro de Portugal e uma forma de agradecer a coragem e resiliência das pessoas em todo o mundo. Vamos manter a alegria e a esperança”, disse Adriana Rodrigues na mensagem.