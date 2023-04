Filme “Super Mario Bros” em versão portuguesa no Luxemburgo

O Cineclube Português, uma iniciativa do BOM DIA, propõe o filme “Super Mario Bros – The Movie” em versão portuguesa no Luxemburgo.

Numa parceria com os cinemas Kinepolis, o filme de Aaron Horvath e Michael Jelenic será apresentado em duas salas: Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval de quarta e segunda-feira, dias 5 a 10 de abril.

O filme, inspirado nos famosos jogos de vídeo, conta a história de Mario, o canalizador, junto com o seu irmão Luigi. Um dia, eles vão parar ao reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, que faz de tudo para conseguir conquistar mais e mais reinos.

Clique aqui para ver os horários e para comprar o seu bilhete.