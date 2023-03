Filme sobre Salgueiro Maia representa Portugal nos Prémios Ariel

O filme “Salgueiro Maia – O implicado”, de Sérgio Graciano, foi selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na edição de 2023 dos Prémios Ariel.

Com guião de Lacerda Matos, o filme é candidato na categoria de Melhor Filme Ibero-americano da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México, acrescenta a Academia Portuguesa de Cinema, em comunicado.

“Salgueiro Maia – O Implicado”, protagonizado pelo ator Tomás Alves, conta a história de vida de Salgueiro Maia, um dos militares responsáveis pela Revolução de Abril de 1974, que levou à definitiva queda da ditadura do Estado Novo.

O elenco integra ainda Filipa Areosa, Frederico Barata, Diogo Martins, Rodrigo Tomás, José Condessa e Catarina Wallenstein.

Estreado nos cinemas portugueses em 14 de abril de 2022, foi concebido a partir da “biografia exclusiva e da investigação” de António de Sousa Duarte sobre a vida do Capitão de Abril, “o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974”, sublinha a Academia de Cinema.

O filme “retrata histórias não contadas” sobre Salgueiro Maia, “pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi”, lê-se no comunicado da Academia.

A película realizada por Sérgio Graciano é, todavia, uma história ficcionada ainda que baseada em factos históricos, relatos pessoais, revelações íntimas, emoções reais de quem acompanhou o capitão ao longo de toda a vida.

“Um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril”, frisa a Academia Portuguesa de Cinema.

O filme teve produção da Sky Dreams Entertainment, com a colombiana 11:11 Films & TV.

Os Prémios Ariel são promovidos e organizados desde 1947, pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, e visam reconhecer os realizadores, criadores, intérpretes e técnicos do cinema mexicano, assim como o melhor do cinema ibero-americano na categoria de Melhor Filme com o prémio Ariel de Prata.