Filme sobre Salgueiro Maia no Luxemburgo e Bruxelas

O BOM DIA propõe, através do seu projeto “Cineclube Português” as duas primeiras projeções do filme “Salgueiro Maia – O Implicado” fora de Portugal. A primeira no dia 25 de abril, às 19 horas, no Luxemburgo e a seguinte no dia 28 de abril, às 21 horas, em Bruxelas.

As projeções do filme realizado por Sérgio Graciano que estreou na semana passada em Portugal contam ainda com a presença de Catarina Salgueiro Maia, filha do capitão de Abril.

Este filme é o primeiro retrato, no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974. Fernando Salgueiro Maia, o anti-herói não ocasional, produto de uma formação académica e militar, foi um homem que soube pensar o futuro, seguir as ideias, contestando-as, vivendo uma vida cheia, alegre e fértil, solidária e sofrida – se não tem morrido prematuramente aos 47 anos.

Através de uma abordagem moderna, intimista e emocional, “Salgueiro Maia – O Implicado” retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril. As pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi. Um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril.

Dia 25 de abril, 19 horas, Kinepolis Luxemburgo,

Dia 28 de abril, 21 horas, Kinepolis Bruxelas.

Estas projeções fazem no contexto dos projetos do BOM DIA, Cineclube Português do Luxemburgo e Cineclube Português da Bélgica e contam com o apoio da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

