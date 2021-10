Filme sobre invasões francesas em rodagem na Feira

Por iniciativa do município de Santa Maria da Feira e com o envolvimento da Junta de Freguesia de Arrifana, está a ser rodado nesta vila um filme histórico sobre as invasões francesas.

Com produção da Scape e direcção de actores de Carlos Reis, as filmagens decorrem na casa senhorial da Família Amorim, no Largo da Guerra Peninsular, em Arrifana, com cenários da época e a participação de habitantes da vila, entre os quais alguns elementos da própria Família Amorim.

Participam igualmente crianças do Jardim de Infância de Manhouce.

