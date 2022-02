Filme sobre bacalhoeiro representa Portugal em festival mexicano

A Direção da Academia Portuguesa de Cinema selecionou o filme “Terra Nova”, de Artur Ribeiro, para representar Portugal na edição de 2022 dos Prémios Ariel, como candidato a Melhor Filme Ibero-americano da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México.

Terra Nova é baseado na obra “O Lugre” de Bernardo Santareno, e conta a história do lugre bacalhoeiro Terra Nova, quando num mau ano de pesca, o capitão decide arriscar numa rota nunca antes navegada até à Gronelândia.

Enquanto a tripulação luta contra tempestades e o frio do Atlântico Norte, seguimos o drama de Albino (Pedro Lacerda), um pescador que caiu em desgraça após um naufrágio, e é agora considerado “má-sorte” para os lugares onde embarca. Albino tenta proteger Miguel (Miguel Partidário), um jovem órfão que o admira, apesar do antagonismo de alguns pescadores. Com as dificuldades crescentes da viagem, o conflito intensifica-se e Albino receia que, se o mar não o matar, talvez um deles o faça, se ele não os matar primeiro. Apesar do capitão (Virgílio Castelo) liderar o navio com pulso de ferro, não consegue evitar um motim que compromete o objetivo da viagem, lançando homens contra homens, num conflito que surpreende Bernardo (Vítor D’Andrade), um médico que faz a sua primeira viagem e que se encontra dividido entre a solidariedade para com os pescadores e o respeito pela autoridade do capitão.

Os prémios Ariel são celebrados desde 1947 com o objetivo de distinguir o melhor do cinema ibero-americano. De referir que, em 2021, a longa-metragem selecionada pela Academia Portuguesa de Cinema foi “Ordem Moral”, do realizador Mário Barroso.

