Filme sobre Aristides apresentado em Estrasburgo

O filme “A herança de Aristides” será exibido em Estrasburgo, França, dia 16 de março, às 20h00, numa iniciativa da Missão Permanente de Portugal junto do Conselho da Europa no âmbito da rede EUNIC /Estrasburgo e com a promoção do Cineclube Português.

A exibição do filme sobre o Cônsul Geral de Portugal em Bordéus, que em 1940 optou por emitir vistos a todos quantos deles necessitaram para fugir aos horrores da guerra, contará com a presença do realizador Patrick Séraudie e da historiadora Fréderique Neau Dufour.

O filme é projetado no Cinéma Vox, que fica no número 17 da rua des Francs-Bourgeois, em Estrasburgo.