Filme rodado na Madeira chega aos cinemas do Luxemburgo

O filme “Posso Olhar Por Ti”, que marca a estreia de Francisco Lobo Faria como realizador, está prestes a chegar às salas do Luxemburgo, onde será apresentado no cinema Utopia a partir de 12 de abril.

O drama, aclamado em vários festivais internacionais, é um retrato honesto da infância e pré-adolescência. O filme acompanha um grupo de crianças organizado em prol de um objetivo comum e para o alcançar, desenvolvem a sua veia empreendedora, exploram os seus talentos e capacidades, falham, desentendem-se, mas não desistem. Independentemente da crença, raça ou nacionalidade, conhecendo a história de alguém, é possível perceber o quanto somos todos iguais e se quebrem as barreiras da indiferença. No filme, a amizade, a proximidade e as dificuldades dos adolescentes parecem motivar a ajuda entre uns e outros.

“Posso Olhar Por Ti” é projetado no Luxemburgo no âmbito do Cineclube Português, um projeto do jornal BOM DIA, o primeiro jornal em linha da diáspora.

Nos últimos meses, o Cineclube já propôs ao público do Luxemburgo e da Bélgica filmes como “Surdina” de Rodrigo Areias, “O Último Banho” de David Bonneville” ou “Curral de Moinas – Banqueiros do Povo” de Miguel Cadilhe. Além dos filmes em sala, o Cineclube promove o cinema português online, sugerindo e divulgando as obras portuguesas disponíveis nas redes sociais.

Fique atento ao BOM DIA para conhecer os horários das várias sessões deste filme português que será projetado em versão original portuguesa e com legendas em inglês.