Filme premiado sobre família de emigrante chega aos cinemas portugueses

“Um filme português para os portugueses”, é assim a descrição d’“A Minha Casinha”, que conta a história da família de um jovem do interior de Portugal que decide ir estudar para Londres. A primeira longa-metragem de António Sequeira e o primeiro filme português a vencer o “Prémio do Público” do Festival de Cinema de Austin estreia agora nas salas de cinema portuguesas em dezembro.

Inspirado no tema da saudade de Xutos e Pontapés, “A Minha Casinha” é uma comédia dramática que retrata a reviravolta que uma família do interior-norte de Portugal sofre, depois de ver o seu filho mais velho a deixar o país para ir estudar em Londres.

Esta não é uma realidade assim tão distante para António Sequeira, jovem realizador que divide a sua vida entre o Porto e Londres, e que agora viu o seu primeiro filme a conquistar o “Prémio do Público” na 30.ª edição do Festival de Cinema de Austin, nos Estados Unidos da América, evento que coincidiu com a sua estreia mundial.

Segundo o site Cinema 7ª Arte, para António Sequeira “apenas ter o filme no Festival de Cinema de Austin já foi um sonho tornado realidade, não só por ser um festival de qualificação aos Óscares, mas também por já ter impulsionado filmes de realizadores como Richard Linklater, Greta Gerwig e Darren Aronofsky”, diz em entrevista.

“Poder partilhar o mesmo ecrã com filmes como os destes gigantes do cinema é um privilégio. Por isso, ganhar um prémio ainda por cima, foi mesmo algo de outro mundo”, sublinha o realizador, que agora verá o seu filme a estrear nas salas de cinema nacionais, no próximo dia 14 de dezembro.

Mas o reconhecimento da longa-metragem portuguesa não termina por aqui. Segundo o Cinema 7ª Arte, o filme tem registado “o interesse de agentes de vendas e distribuidores pela sua universalidade temática”, tendo sido selecionado para a fase final do Laboratório de Desenvolvimento de Sundance (EUA), escolhido para fazer parte do Torino Film Lab em Itália, destacado como “work-in-progress” para o First Cut Lab e, ainda para a secção “Goes to Cannes”, que destaca projetos que procuram agentes de vendas, distribuidores ou seleção de festivais.

Filmado em Baião, distrito do Porto, o filme contou com a produção da Movie Monkeys em parceria com a Caracol Studios e Kurious Studios, tendo envolvido ainda toda a comunidade local e o apoio do município.

Beatriz Frazão, Elsa Valentim, Miguel Frazão e Salvador Gil são os atores que dão vida às personagens principais, compondo o elenco d’”A Minha Casinha” que conta ainda com a participação especial de Sara Barradas e Ricardo de Sá.

Vendo o inevitável passar do tempo desde o momento da partida, o espectador pode acompanhar a história da família que, ao longo das quatro estações, vai enfrentando diferentes fases na sua dinâmica familiar quando confrontada com a nova realidade da emigração do século XXI, o envelhecimento e crescimento dos filhos, numa narrativa que passa a mensagem de que “é preciso sair de casa para a encontrar”.