Filme português recebe “Óscar” alemão

A realizadora Mónica Martins Nunes recebeu, em Hamburgo, das mãos da ministra da Cultura da Alemanha, Claudia Roth, o Prémio para Melhor Média-Metragem Alemã do Ano nos Deutscher Kurzfilmpreis – equivalentes aos Óscares, pelo filme “Sortes”.

“As terras, na alentejana serra de Serpa, eram distribuídas à sorte. E também à sorte – dos elementos – vivem aqueles que trabalham o campo. À incerteza da agricultura opõem-se as quadras certeiras da poesia popular”, lê-se na sinopse do filme, que conta com a chancela da Primeira Idade e teve apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual e do Elsa-Neumann-Stipendium de Berlim.

O trabalho de Mónica Martins Nunes foi mostrado ao público, pela primeira vez, em Abril de 2021, em Nyon (Suíça), no Festival Visions du Réel. Em Portugal, “Sortes” teve estreia na competição do Curtas Vila do Conde, tendo sido exibido aí, mas também no Cinema Trindade, no Porto, e no Cinema Ideal, em Lisboa. “Sortes” foi exibido igualmente no festival de cinema de Évora (FIKE), onde foi distinguido com o Prémio do Público.

O filme é produzido por Pedro Fernandes Duarte que é regularmente colunista do BOM DIA.