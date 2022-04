Filme português na Quinzena dos Realizadores de Cannes

O novo filme do realizador português João Pedro Rodrigues, “Fogo-fátuo”, vai integrar a Quinzena dos Realizadores de Cannes, um evento paralelo daquele festival de cinema.

De acordo com comunicado da produtora Terratreme, que produz em junção com a House on Fire e a Filmes Fantasma, a nova obra do realizador de “Morrer como um Homem” e de “Odete” vai ter a sua estreia absoluta em Cannes.

“2069, ano talvez erótico – logo veremos – mas fatídico para um rei sem coroa. No seu leito de morte, uma canção antiga fá-lo rememorar árvores; um pinhal ardido e o tempo em que o desejo de ser bombeiro para libertar Portugal do flagelo dos incêndios, foi também o despontar de outro desejo. Então príncipe, Alfredo encontra Afonso. Com diferentes origens e diferentes cores de pele, encontram-se, socorrem-se e o léxico do abuso fica farrusco de desejo. Mas a exposição pública e as suas expectativas interpõem-se e Alfredo abraça um outro estado de prontidão para uma realidade improvável”, pode ler-se na sinopse do filme.

Além de João Pedro Rodrigues, com “Fogo-fátuo”, também o ator luso-guineense Welket Bungué estará presente na 75.ª edição do Festival de Cannes.

