Filme português ganha prémio em Barcelona

O português Bruno Miguel Resende venceu o prémio de Melhor Filme Creative no Dramática Film Festival de Barcelona, com “Mask Shift”, disse à Lusa o realizador.

Bruno Miguel Resende acrescentou que obteve também três nomeações na categoria experimental salientando-se a estreia de “The Lion and the Eagle”, filme sobre o Memorial aos Mártires das Guerras Peninsulares no Porto.

“Flama Invicta” foi nomeado pela prestação de Bruno Miguel Resende como ator.

Em abril, “The Lion and the Eagle”, estará na Mostra Competitiva no Moinho Cine Fest.

O realizador disse à Lusa que até agora “continua sem qualquer apoio do Estado ou da Câmara Municipal do Porto”.