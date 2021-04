Filme português ganha dois prémios em Barcelona

A obra protagonizada por Ana Moreira conquistou assim o Prémio da Crítica tendo sido referido pelo júri que o mesmo era atribuído “pela sua honestidade e compromisso e pela sua coragem na hora de denunciar a ineficácia institucional”. Tudo isso sai reforçado pela grande interpretação da actriz Ana Moreira e pela qualidade formal do filme, especialmente na hora de trabalhar o fora de campo.”

Além do Prémio da Crítica “Sombra” arrecada também o Prémio Film-História pelos seus valores históricos tendo o júri referido que o filme os tocou “por capturar magistralmente a dor incurável dos familiares de todos os desaparecidos pela violência em todas suas formas e a necessária reparação num contexto muito próximo, como o português, e porque a memória, individual ou colectiva é um material imprescindível para os estudos históricos.”.

O realizador Bruno Gascon que se encontra neste momento a filmar o seu terceiro filme “Evadidos” sente-se profundamente honrado com a recepção calorosa que “Sombra” teve em Espanha: “A forma como eu e a Ana Moreira fomos recebidos no festival já nos tinha feito sentir que existia muito carinho pelo filme, estes dois prémios deixam-me obviamente feliz por mim, por todo o elenco, equipa e pessoas envolvidas. Fico feliz por conseguirmos trazer para a luz um tema que tanto necessita ser debatido.”.

Já a actriz Ana Moreira refere que: “Este prémio ajuda a colocar as histórias destas famílias num lugar de debate mais amplo e visível. É uma enorme felicidade sentir todo o trabalho realizado no filme “Sombra” apreciado e valorizado.”

‘SOMBRA’ é protagonizado por Ana Moreira. O elenco conta ainda com grandes nomes de relevo no setor em Portugal, como Miguel Borges, Vítor Norte, Tomás Alves, Joana Ribeiro, Sara Sampaio, Ana Cristina Oliveira, Lúcia Moniz, Raimundo Cosme, Oksana Tkach, Ana Bustorff, Miguel Monteiro, Sara Norte, João Cabral, Kim Grygierzec, entre outros.

Rodado em Viana do Castelo, o filme contou com o apoio da Câmara Municipal e da Viana Film Commission, assim como da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, Instituto do Cinema e do Audiovisual, RTP, Pic Portugal e outros parceiros. Produzido pela Caracol Studios, será distribuído em Portugal pela NOS Audiovisuais, estando a distribuição internacional a cargo da WIDE que irá brevemente anunciar a estreia do filme em diversos territórios e festivais.

O filme começa em 1998. Isabel tinha a família perfeita até que um dia chega a casa e descobre que o seu filho de 11 anos desapareceu. A partir desse momento tudo muda. Apesar da cobertura mediática do caso e da existência de um suspeito a justiça falha constantemente e Isabel percebe que somente ela poderá manter viva a busca por Pedro. Passam-se quinze anos e apesar de todos os obstáculos que encontra Isabel vai continuar a fazer de tudo para reencontrar o filho que todos

querem que esqueça, mas que ela acredita que ainda está vivo. Uma mãe sabe.

