Filme português em festivais americano e francês

“The Girl from Saturn”. curta metragem de Gonçalo Almeida vai ter a sua estreia mundial dia 29 de set no Fantastic Fest em Austin, Texas.

De seguida vai até França, ao Festival International du Film de La Roche-sur-Yon onde será projetado nos dias 15 e 16 de outubro.

“Obrigado mais uma vez a todos os que tornaram isto possível”, disse ao BOM DIA a produtora, Margarida Correia.

A primeira longa metragem de Gonçalo Almeida foi também o primeiro filme projetado no Luxemburgo pelo BOM DIA, no âmbito do projeto Cineclube Português.