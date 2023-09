Filme de português a viver em Londres concorre no festival de Austin

Existe cinema português em competição no 30º aniversário do Austin Film Festival. “A Minha Casinha” (com o título internacional “Autumn”) trata-se da primeira obra do jovem realizador e argumentista português António Sequeira e foi um dos 14 filmes anunciados na secção competitiva oficial do reconhecido festival americano.

A produção do filme é da britânica Movie Monkeys com co-produção da produtora portuguesa Caracol Studios e da também britânica Kurious Studios. O elenco conta com Beatriz Frazão, Salvador Gil, Elsa Valentim e Miguel Frazão nos principais papéis.

A selecção dos primeiros filmes foi anunciada no último dia de Agosto revelando que a primeira obra de António Sequeira, um jovem realizador que divide a sua vida entre o Porto e Londres, faz parte da competição oficial do festival lado a lado com filmes como “Saltburn” o novo filme do já vencedora de Oscars, Emerald Fennell.

Andy Volk, Programador Sénior de Filmes do Austin Film Festival afirma ”Autumn” é uma bela reflexão sobre a mudança das estações e sobre como nós mudamos com elas. Um retrato delicado dos laços familiares que encontram obstáculos à medida que o tempo leva cada membro familiar pela estrada das memórias e em direção ao seu próximo capítulo. Com personagens cativantes e um argumento comovente, António Sequeira e o seu elenco injetam no filme uma vitalidade muito natural e uma sinceridade de coração aberto. “Autumn” certamente fará com que o público ria, chore e embarque na sua própria viagem de regresso a casa.”

A saudade não conhece fronteiras, e “A Minha Casinha” oferece-nos assim um vislumbre autêntico de como a cultura portuguesa lida com o sentimento universal da saudade, uma palavra tão nossa. À medida que as personagens traçam os seus próprios caminhos, o filme leva-nos numa viagem emocional que transcende idiomas de uma maneira com que qualquer pessoa que já tenha sentido saudades de casa, se poderá relacionar. Em “A Minha Casinha”, capturamos as transições da vida através da lente de uma pequena cidade portuguesa do interior. A estrutura única do filme, focando-se apenas nas férias universitárias do filho mais velho que vai estudar para Londres, captura momentos da puberdade de uma filha, da crise de meia-idade de um pai, da emancipação de um filho e de uma mãe aprendendo a lidar com a síndrome do ‘ninho vazio’.

Para o realizador António Sequeira “ter o filme no Festival de Cinema de Austin é um sonho tornado realidade, não só por ser um festival de qualificação aos Óscares, mas também por já ter impulsionado filmes de realizadores como Richard Linklater, Greta Gerwig e Darren Aronofsky. Poder partilhar o mesmo ecrã com filmes como os destes gigantes do cinema é um privilégio. Para além de que, pelos vistos, o barbecue também é excelente no Texas. Estando a fazer uma campanha para levar este filme português a viajar pelo mundo, esta excelente notícia, não podia ter vindo em melhor altura.”

Este trata-se de um projecto muito pessoal para o realizador dado que “vejo-o como uma carta de amor à minha família, especialmente aos meus pais que tudo fizeram para eu poder ir estudar lá fora e seguir o meu sonho. Sem eles, tal nunca teria sido possível. Está na altura de darmos voz aos esforços invisíveis que os pais fazem para que os filhos possam voar.”

E foi isso mesmo que atraiu a portuguesa Caracol Studios para esta co-produção. “É um filme com coração. Desde a primeira leitura do argumento senti que o António estava não só a contar a sua história, mas a de inúmeras famílias. Acredito que esta história fará um trajecto muito bonito em festivais, dado o interesse que já estamos a receber, e que conquistará o público nas salas de cinema nacionais e internacionais. Entre o drama e a comédia é, sobretudo, uma história bem portuguesa, mas de apelo global, filmada nos cenários incríveis de Baião, cujo município foi incansável desde o início, o que só reforça algo que venho a dizer em cada projecto que produzo: o trabalho feito pelos municípios no apoio à cultura é essencial e temos um país que efectivamente tem cenários maravilhosos que merecem ser filmados.”, afirma Joana Domingues, responsável pela Caracol Studios e representante de Portugal na European Film Academy.

Integralmente filmado em Baião com o apoio do município e envolvendo a comunidade local, “A Minha Casinha” já tinha sido selecionado para a fase final do Laboratório de Desenvolvimento de Sundance (EUA) e escolhido para fazer parte do Torino Film Lab (Itália), foi também selecionado como ‘work-in-progress’ para o First Cut Lab e depois para a secção “Goes to Cannes”, onde recebeu muito feedback positivo de agentes de vendas e distribuidores demonstrando assim a sua universalidade temática.

O filme que terá a sua estreia mundial no Austin Film Festival foi financiado com recurso a investimento privado e procura agora apoios para a fase final da pós-produção para que possa levar ao mundo esta história. Mais informações em: www.aminhacasinha.pt