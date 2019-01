Filme “Parque Mayer” representa Portugal no México

A Direção da Academia Portuguesa de Cinema escolheu o filme “Parque Mayer”, de António-Pedro Vasconcelos, para representar Portugal na edição de 2019 dos Prémios Ariel, como candidato a Melhor Filme Ibero-americano da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do México.

Três anos depois de “Amor Impossível” (2015), António-Pedro Vasconcelos regressa aos cinemas com um novo filme sobre o início do salazarismo. Escrito por Tiago Santos, “Parque Mayer” decorre em Lisboa, no início do período do Estado Novo (1933), tendo como pano de fundo a história de Deolinda, uma jovem da província que tem o sonho de ser artista no Parque Mayer, e que se apresenta num casting para coristas para a nova revista no teatro Maria Vitória. Durante os ensaios, Deolinda apaixona-se por Mário, o encenador, mas este está fascinado por Eduardo, a estrela da revista que, por sua vez, tenta seduzir Deolinda. À medida que a narrativa se desenrola, o Estado Novo começa a apertar o cerco e a liberdade de cada um está cada vez mais limitada.

Depois do sucesso de “Call Girl” (2007), “A Bela e o Paparazzo” (2010), “Os Gatos Não Têm Vertigens” (2014) ou “Amor Impossível” (2015), este filme marca a quinta parceria entre o realizador António-Pedro Vasconcelos, o produtor Tino Navarro e o argumentista Tiago Santos. O elenco é composto por Francisco Froes, Daniela Melchior, Diogo Morgado, Miguel Guilherme, Alexandra Lencastre, Carla Maciel, Miguel Borges, Almeno Gonçalves e Tino Navarro.

Os prémios Ariel são celebrados desde 1947 com o objetivo de distinguir o melhor do cinema ibero-americano.

Sobre “Parque Mayer”

Lisboa, 1933. Num teatro do Parque Mayer, durante os ensaios para uma nova revista, há de tudo: amores não correspondidos, pequenos dramas pessoais e uma constante luta contra a censura e a hábil tentativa de a contornar. Mas, acima de tudo, o Parque Mayer esconde terríveis segredos com a capacidade de destruir vidas num tempo em que o Estado Novo começa a apertar o cerco à liberdade de cada um. Portugal inteiro está no “Parque Mayer”, onde a resistência à opressão será feita com um quadro de revista.

“Parque Mayer” estreou nas salas de cinema nacionais a 6 de dezembro de 2018. Veja o trailer aqui: