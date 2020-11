Filme “Mosquito” encanta os críticos espanhóis

O filme “Mosquito”, do realizador João Nuno Pinto, venceu este fim de semana o prémio de melhor fotografia e melhor banda sonora na Mostra de Valencia – Cinema del Mediterrani, em Espanha, anunciou a produtora Leopardo Filmes.

“A Mostra de Valencia – Cinema del Mediterrani acaba de anunciar o palmarés e Mosquito, realizado por João Nuno Pinto, arrecada dois prémios: Melhor Fotografia, para o diretor de fotografia, Adolpho Veloso, e Melhor Banda Sonora, para o músico Justin Melland”, adianta um comunicado enviado à agência Lusa.

O filme é uma produção da Leopardo Filmes, em coprodução com a Alfama Films Production (França), a APM Produções (Portugal), a Delicatessen Films (Brasil) e a Mapiko Filmes (Moçambique).

A nota de imprensa lembra que o “Mosquito” conta “já com um extenso percurso internacional, iniciado em janeiro deste ano, ao ser escolhido como o Filme de Abertura da 49.ª edição do IFFR – International FIlm Festival Rotterdam [Alemanha], onde integrou também a Seleção Oficial – Big Screen Competition”.

Desde essa data, a película de João Nuno Pinto “já foi selecionada para cerca de duas dezenas de festivais (na Europa, Ásia e América do Sul), estreou em Portugal e em França (com grandes elogios críticos), e tem também assegurada distribuição no Brasil, entre outros países”.

O comunicado adianta que este filme “foi, recentemente, nomeado com o candidato português aos Prémios Goya”, para a edição de 2021, a 35.ª deste festival de cinema ibero-americano que se realiza em Espanha e conta com 16 candidatos.

“Mosquito”, conta a produtora, centra-se na jornada do soldado Zacarias, um jovem português sedento por viver grandes aventuras heroicas durante a Primeira Guerra Mundial. Enviado para Moçambique, onde o conflito se desenrola longe dos olhares do mundo, o soldado vê-se deixado para trás pelo seu pelotão e parte numa longa odisseia mato adentro, à procura da guerra e dos seus sonhos de glória.

“Mosquito” vai buscar uma história do passado para nos confrontar com as escolhas do presente. Através da história do jovem soldado Zacarias, somos confrontados com o horror da guerra e a subjugação dos povos africanos pelos europeus através do domínio colonial”, assume o realizador.

E acrescenta: “O filme permite-nos conhecer um pouco melhor um pedaço esquecido da nossa história, a Primeira Grande Guerra em África, obrigando-nos a refletir sobre um período muito maior que foi o nosso direito em subjugar e “civilizar” outros povos que, convenientemente, considerávamos inferiores”.

